Oebisfelde-Weferlingen: Droht Ungeimpften in Pflegeeinrichtungen bald ein Berufsverbot?

Ab dem 16. März greift für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen die Impfpflicht. Das gilt auch für Handwerker oder Friseure, die dort tätig sind. So ist die Lage in Oebisfelde-Weferlingen.

Oebisfelde/Weferlingen - Seit Monaten wird über eine Impfpflicht in Deutschland heftig diskutiert. Nun kommt sie zumindest für alle Mitarbeiter in der Medizin und Pflege. Wer nicht geimpft ist, muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden, so die Vorgabe.

Im Seniorenheim Altenbetreuungszentrum Weferlingen blickt Heimleiterin Marita Kraus entspannt auf die kommenden Wochen. „Wir sind hier in der glücklichen Lage, dass unser Team komplett geimpft ist und nur noch bei drei Mitarbeitern die dritte Impfung erfolgt“, erzählt Kraus. Insgesamt 22 Leute arbeiten in der Einrichtung.

Die Leitung habe keinen dazu anhalten müssen, sich impfen zu lassen. Persönlich befürwortet die Heimleiterin die Impfpflicht allerdings nicht. Zumindest nicht so, wie Bundesrat und Bundestag es beschlossen haben: einrichtungsbezogen für das Gesundheitswesen. „Nicht nur in der Pflege wäre diese Impfpflicht dann notwendig. Es gibt viele Berufsgruppen, die täglich mit vielen Menschen in Kontakt treten“, sagt Kraus. Außerdem befürchtet sie, dass es künftig dadurch noch schwerer werden könnte, eine gute Pflege zu organisieren. „Das bedeutet einen noch größeren personellen Notstand.“ Kraus befürchtet, dass dadurch die allgemeine Gesundheitsversorgung noch mehr in Gefahr gerate.

Mehr auf Eigenverantwortung setzen

Statt Impfpflicht setzt sie auf Eigenverantwortung. „Jeder Mitarbeiter sollte sich bewusst sein, wo er arbeitet und welche Verantwortung er dem uns anvertrauten Klientel gegenüber trägt. Es geht auch um unsere eigene Gesundheit und die unsere Familien.“

Könnte eine Testpflicht eine Alternative sein? „Das schützt uns auch nicht zu 100 Prozent“, meint die Heimleiterin. „Vielleicht sollte man sich damit abfinden, dass eine jährliche Impfung gegen Corona schützen kann. Ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung.“

Auf Eigenverantwortung setzt man auch bei der Diakonie Wolfsburg. Und scheint damit richtig zu liegen. So sind laut Pressesprecherin Bettina Enßlen alle Mitarbeiter im Oebisfelder Altenpflegeheim Dr. Kurt Reuber geimpft. „Eine tolle Teamleistung, die zeigt, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind.“

Nicht unzufrieden mit der Impfquote unter den Mitarbeitern ist man auch beim DRK- Kreisverband Börde in Haldensleben. Vorstandsvorsitzender Ralf Kürbis: „Fast alle Mitarbeiter fallen unter die ab März geltenden Vorgaben.“ Sprich: Sie sind entweder geimpft oder genesen. Der Anteil Ungeimpfter sei gering. Zum DRK Börde gehört auch die Tagespflege sowie das Wohnquartier Am Stürholzgarten in Oebisfelde. Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, müssen ab Mitte März aber nicht mit Konsequenzen rechnen. „Wir kündigen deswegen keinem“, betont Kürbis.

Gesetzesvorgabe führt zu Verunsicherung

Natürlich habe die Gesetzesvorgabe bei einigen Mitarbeitern zu Verunsicherung geführt. Mit denen habe man aber Gespräche geführt. Klar ist: Die Entscheidung, wer von den Ungeimpften im Pflegebereich weiter arbeiten darf, obliegt den zuständigen Gesundheitsämtern. Börde-Landrat Martin Stichnoth hatte bereits angekündigt, dass ungeimpftes Pflegepersonal, das in Kliniken und Pflegeeinrichtungen dringend gebraucht werde, nicht mit Berufsverbot rechnen müsse.

Die Impfpflicht nur im Gesundheitswesen einzuführen, hält Ralf Kürbis für den falschen Ansatz. „Eine allgemeine Impfpflicht, die für alle Berufsgruppen gilt, hätte ich vorgezogen.“ Ein gutes Signal für die ohnehin schon angespannte Situation in den Pflegeberufen sei es zudem auch nicht. Angesichts der anhaltenden Pandemie hält er regelmäßiges Testen für sinnvoller.

„Generell stellt das verschärfte Infektionsschutzgesetz uns vor Herausforderungen, denen wir uns stellen“, sagt Mario Krähe vom Pflegedienst Drömling. 17 Mitarbeiter versorgen über die mobile Pflegeeinrichtung 80 Kunden in der Region Oebisfelde. Das gesellschaftliche Bild von Pflegekräften werde durch die Impfpflicht nicht verbessert.

Nicole Neutsch ist regelmäßig im Seniorenheim in Velpke unterwegs. Allerdings nicht als Pflegefachkraft. Die 38-Jährige arbeitet in einem Friseursalon in Oebisfelde. Alle paar Wochen fährt sie in den niedersächsischen Nachbarort, um den Bewohnern eines Altenheimes die Haare zu schneiden. Die Impfpflicht sieht sie kritisch. „Es sollte jeder selbst für sich entscheiden, ob er sich impfen lässt. Ich habe mich dafür entschieden. Auch, weil ich keine Nachteile in Kauf nehmen wollte. Inzwischen bin ich bereits geboostert. Somit auch bestens vorbereitet.“ Den Nachweis hat sie in dem Pflegeheim schon vorlegen müssen.