Am 12. November 1961 legte Günter Meinel seine Meisterprüfung im Elektroinstallateur-Handwerk ab. Jetzt bekam der heute 85-Jährige von der Handwerkskammer den Diamantenen Meisterbrief verliehen.

Oebisfelde. - Strom und Technik haben Günter Meinel schon als kleiner Junge fasziniert. Im elterlichen Betrieb, der Elektroinstallation Meinel in Oebisfelde, hielt er sich oft auf. In den Schulferien durfte er manchmal mit seinem Bruder den Vater begleiten, wenn dieser mit dem Abbau der Funkstelle in der Nähe von Bösdorf beschäftigt war.