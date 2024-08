Die einzige Fahrschule der Stadt ist in Weferlingen. Wer aus Oebisfelde den Führerschein machen möchte, muss in der Regel nach Wolfsburg ausweichen. Und gerade hier führen zwei Oebisfelder die Tradition ihres Vaters fort.

Oebisfelde/Wolfsburg. - „Gerade die Theorie ist heute nicht mehr so einfach wie damals, als ich den Führerschein gemacht habe“, lacht Markus Hercht, der in Wolfsburger Bahnhofsnähe seit 2021 mit seinem Bruder Steven erfolgreich ihre Fahrschule betreibt. Der Name ist vielen Oebisfeldern ein Begriff, denn bevor die Beiden in Wolfsburg ihre neue „Steven und Marcus Hercht GbR“ eröffneten, haben sie mit ihrem Vater dessen „Fahrschule Jürgen Hercht“ in Oebisfelde betrieben.