Die Idylle von Marietta und Hans-Günther Rose in Kümmernitz ist als offener Garten Besuchermagnet. Was die vielen Gäste im kleinen Ort bei Havelberg erwartet.

Vehlgast-Kümmernitz. - Eine Idylle haben Marietta und Hans-Günther Rose in Kümmernitz nördlich von Havelberg im Landkreis Stendal heranwachsen lassen. Anders lässt sich der nostalgisch dekorierte Landgarten kaum benennen. Am Sonntag, 20. Juli, ist wieder Zeit für den „offenen Garten“. Zum 31. Mal gibt es Pflanzen, Handwerkskunst und den Plausch am Kaffeetisch. Diesmal lautet das Motto „Maritimes“ im großen Garten. Was die Besucher alles erwartet.