Oebisfelder Verein Castrum fragt: Wie sicher ist WhatsApp?

Ist der Messenger-Dienst WhatsApp wirklich sicher? Welche Risiken gibt es oder welche Alternativen? Der Verein Castrum in Oebisfelde geht dieser Frage derzeit nach.

Oebisfelde - Es ist so schön bequem: Schnell mal eine Nachricht an den Vorstand rausschicken, alle Vereinsmitglieder über den nächsten Termin informieren, das Protokoll für alle zugänglich machen... Gerade Vereinsvorstände oder auch schon mal ganze Vereine profitieren vom Messenger-Dienst WhatsApp, wenn alle die App auf ihrem Handy installiert haben und sie nutzen. Doch was, wenn plötzlich nicht mehr alle mitmachen wollen?