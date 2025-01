Hörsingen - Gleich zwei Jubiläen werden in Hörsingen in diesem Jahr groß gefeiert: Sowohl der Hörsinger Karnevalverein (HKV) als auch die Hörsinger Blaskapelle wurden vor 70 Jahren gegründet. Beide sind am vergangenen Wochenende gemeinsam ins neue Jahr gestartet. Der HKV hat nämlich eine zusätzliche Veranstaltung für Gastvereine, Sponsoren und helfende Hände veranstaltet, bevor es in die närrische Session geht. Die Prunksitzungen seien bereits lange ausverkauft, versichert Anja Schulze, die Vorsitzende des Karnevalvereins. Die Proben laufen.

Während die Mitglieder des Karnevalvereins vor den Proben wenigstens eine Pause einlegen konnten, gab es das für die Blaskapelle nicht. Sie waren im vergangenen Jahr auf vielen Festen wie in Groß Santersleben, Bregenstedt und Eschenrode im Einsatz. Und die Musiker proben natürlich auch das ganze Jahr hindurch regelmäßig.

Im Dezember, wie es Tradition ist, haben sie noch ein Weihnachtskonzert in der St.-Stephanus-Kirche im Dorf gegeben. Mit bekannten Melodien haben sie die Gäste erfreut. Und die Musiker der Kapelle, die in Hörsingen zu Hause sind, haben sogar noch Heiligabend den Gottesdienst mitgestaltet.

Fest für die ganze Familie

Jetzt geht es für die Musiker ohne Pause durchs Jubiläumsjahr. Das wird für sie zu einem Kraftakt, und ihre Familien müssen sehr viel Verständnis haben. Die Termine würden immer langfristig abgestimmt, sagt Marcus Mehne, der die Blaskapelle gemeinsam mit Mario Purps leitet. Die Kapelle müsse nicht immer ganz komplett sein, aber so, dass sie auch spielen kann.

Ihren 70. Geburtstag wollen die Blasmusikanten am 23. August mit einem Dämmerschoppen feiern, und zwar im Saal und im Bierzelt daneben. Schließlich rechnen sie mit vielen Gästen. Mehrere Gastkapellen sind eingeladen. „Die Breitenröder haben als erste zugesagt“, freut sich Marcus Mehne. Mit den Breitenrödern verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Geplant ist ein Fest für die ganze Familie. Mittags soll es losgehen, und abends sorgt DJ Commander für Stimmung.

Kalender ist randvoll

Allerdings können sich die Hörsinger Musiker nicht nur auf ihr Jubiläum konzentrieren. Ihr Jahreskalender ist schon jetzt randvoll. Mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik sind sie überall gefragt. Am 15. und 22. Februar sowie am 1. März spielen sie zu den Prunksitzungen, am 2. März dann auch noch beim Festumzug des HKV in Hörsingen. Am 30. April steht das Maibaumaufstellen im Heimatort im Plan.

Ende Mai werden sie in Emden die Gäste beim Schützenfest gut unterhalten. Im Juni sind sie gleich an drei Wochenenden unterwegs: Bei einem Firmenfest in Wegenstedt, beim Schützenfest in Bebertal und beim Sommerfest in Eschenrode. Lediglich der Ferienmonat Juli ist spielfrei.

Termine bis Heiligabend

Im August haben die Musikanten keine Zeit, sich nach ihrem Jubiläum auszuruhen. Am Wochenende darauf geht es nach Siedenlangenbeck. Dann gleich am nächsten September-Wochenende sorgen sie bei einem Fest in Eickendorf für gute Stimmung und fahren zwei Wochen später ins niedersächsische Neindorf, um dort zu unterhalten, und am Wochenende danach beim Oktoberfest in Bebertal. Im Oktober spielen sie am Tag der Deutschen Einheit beim Bürgerfrühstück in Hörsingen.

Danach haben die Frauen und Männer zumindest erstmal die Wochenenden wieder frei. Geprobt werden dann aber schon wieder festliche Lieder für das bevorstehende Weihnachtsblasen in der heimischen Kirche, das in diesem Jahr für den Nikolaustag geplant ist. Und die Musiker, die in Hörsingen zu Hause sind, werden sicher auch wieder am Heiligen Abend in der Kirche für festliche Musik sorgen.