Osterbrauch Osterfeuer in Rätzlingen: Warum ein Brauch so fasziniert

Seit Donnerstag brennen sie wieder – Osterfeuer. Die Macht der Flammen fasziniert Jung und Alt. Man steht davor, plaudert, isst Bratwurst, trinkt etwas. Doch warum zieht uns das Flackern des Feuers so in den Bann? Auf der Suche nach einer Antwort in Rätzlingen.