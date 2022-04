Impfverordnung Piks in den Apotheken in Oebisfelde-Weferlingen umstritten

Künftig können Apotheker offiziell Corona-Schutzimpfungen anbieten. Möglich macht das eine neue Impfverordnung, die am Dienstag in Kraft getreten ist. Aber wollen und können das die Apotheker auch? Die Volksstimme hat sich in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen einmal umgehört.