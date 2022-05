Protest auf Marktplatz in Oebisfelde

Rund 40 bis 50 Teilnehmer hatten sich am Freitagabend (18. Februar 2022) auf dem Marktplatz neben dem Rathaus in Oebisfelde zu einer Kundgebung versammelt.

Oebisfelde - Rund 40 bis 50 Teilnehmer hatten sich am Freitagabend auf dem Marktplatz neben dem Rathaus in Oebisfelde zu einer kleinen Kundgebung versammelt. Eine Woche zuvor waren es etwa 30 Teilnehmer gewesen. Laut Organisatoren solle mit diesen Kundgebungen ein Austausch mit Gleichgesinnten stattfinden, die mit den aktuellen politischen Entscheidungen im Land unzufrieden sind. Man wolle miteinander ins Gespräch kommen und den Blickkontakt suchen, so ein Sprecher der Organisatoren.