Oebisfelde - Die „Air-Cooled Classics and Friends“ machte auch Stopp in Oebisfelde. Bei der Rallye, bei der ausschließlich Porsche-Modelle mitfahren durften, wurde die Sumpfburg als eine Station genutzt, an der die Teilnehmer eine Aufgabe zu absolvieren hatten.

„Im Prinzip ist es eine große Schnitzeljagd, bei der vor allem der Spaß im Vordergrund steht“, erklärt Christoph Gerlach vom Porsche-Zentrum Hamburg und nennt kurz und knapp die Teilnahmebedingungen: „Porsche, Sportwagen, mindestens 20 Jahre alt.“

Mit Pfeil und Bogen

In Oebisfelde steht für die Piloten das Bogenschießen an. Die Oldtimer-Sportwagen stehen auf dem Burghof, und bei sonnigem Wetter tauschen sich Fahrer und Beifahrer mit anderen Porsche-Enthusiasten aus. „Es können hier immer nur acht Fahrzeuge gleichzeitig Halt machen“, so Gerlach, „es ist also den ganzen Tag über ein Kommen und Gehen.“

Die Porsche-Crews, die auch immer wieder neugierige Blicke auf sich und ihre Fahrzeuge ziehen, fühlen sich auf der Burg wohl und fahren – auch wenn nicht jeder die Zielscheibe trifft – gut gelaunt weiter zur nächsten Etappe.