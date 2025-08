Die Sanierung des Rathauses in Oebisfelde muss zügig angegangen werden. Denn sollten bestimmte Fristen nicht eingehalten werden, droht der Verlust von Fördermitteln. So steht es um die Planung.

Bauvorhaben in Oebisfelde

Bald soll es losgehen mit der geplanten Rathaussanierung in Oebisfelde.

Oebisfelde - Die Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Oebisfelde nehmen konkrete Formen an. Am 12. August soll der Stadtrat der Einheitsgemeinde über den vorliegenden Vorentwurf entscheiden. Dieser bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte, von der Beteiligung der Denkmalschutzbehörden über die Ausführungsplanung bis hin zur Ausschreibung der Bauleistungen.