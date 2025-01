Rätzlingen/Berlin - Die Grüne Woche in Berlin ist die Messe, wenn es um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft geht. Wieder mit dabei: Jörg Lauenroth-Mago aus Rätzlingen, der nicht nur seine Bio-Galloway-Rinder-Produkte, sondern auch das Biosphärenreservat Drömling in den Mittelpunkt stellt. Am Sonntag, 19. Januar, geht es für ihn gleich früh los in Richtung Berlin, und dann vertritt er bis zum 22. Januar seinen Galloway-Zuchtbetrieb auf der weltweit größten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.