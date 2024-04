Rätzlingen. - Die aktive Einsatztruppe von Andreas Warnecke, Leiter der Rätzlinger Ortsfeuerwehr, besteht aus 21 gut ausgebildeten Feuerwehrleuten. „Wir hatten zwölf Einsätze. Angefangen von zahlreichen Sturmschäden über einen ausgebrannten Mähdrescher bei Gehrendorf bis hin zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang bei Everingen“, zog Warnecke bei der Jahreshauptversammlung Bilanz.

Außerdem wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbodenfeuer nach Etingen und zu einem Carportbrand nach Eickendorf gerufen. „Natürlich gehörten wir auch vor kurzem bei dem umgekippten Laster zwischen Bösdorf und Rätzlingen zu den Einsatzkräften“, ergänzte er.

Zweiter Platz beim Orientierungsmarsch

„Die Dienste auf Standortebene waren echt supergut“, sagte der Ortswehrleiter. Er lobte seine Kameraden, die viele Lehrgänge und Seminare besucht hatten. „An den 14 Fortbildungen nahmen elf Frauen und Männer teil. Zusätzlich hat einer unserer Kameraden den C-Führerschein bekommen“, hob Warnecke hervor. Die Führerscheinklasse C berechtigt zum Führen schwerer Lkw, also auch zum Fahren eines großen Löschfahrzeuges. Außerdem beteiligten sich die Rätzlinger im September 2023 an einer Großübung. Auf dem Gelände der Kalkwerke in Weferlingen wurden verschiedene Szenarien trainiert und das Zusammenwirken der verschiedenen Ortsfeuerwehren geübt.

„Es ist inzwischen gang und gäbe, dass bei den Einsätzen Kameraden der umliegenden Wehren Hand in Hand agieren“, betonte Warnecke. Mächtig stolz ist er auf den Nachwuchs seiner Wehr. 14 Jugendliche, fünf waren im letzten Jahr dazu gekommen, und elf Kinder werden derzeit im Brandschutz ausgebildet. Mit Veranstaltungen, wie das Campen im Zeltlager oder auch die Teilnahme an Arbeitseinsätzen, werde – nach den Ausführungen von Warnecke – der Zusammenhalt der jungen Truppe gestärkt. Erfolgreich und diszipliniert zeige sich die Jugend auch bei Wettbewerben, wie bei den Löschangriffen in Wegenstedt, Roxförde und Mannhausen. Beim Orientierungsmarsch in Oebisfelde hatte sich die Rätzlinger Jugend sogar den zweiten Platz erkämpft.

Bei der Großübung auf dem Areal der Kalkwerke in Weferlingen trainierten die Feuerwehrleute im letzten Jahr die Funktion eines Kettenzuges. Foto: Feuerwehr Rätzlingen

Der 120. Geburtstag der Feuerwehr war der Höhepunkt für die Brandschützer. „Es war ein gelungenes Jubiläum, das sehr gut besucht war. Aber auch bei den üblichen Veranstaltungen, wie beim Weihnachtsmarkt, beim Winterfest und beim Osterfeuer waren wir mannstark vertreten“, blickte der Chef der Wehr zurück.

Warnecke wurde vom stellvertretenden Stadtwehrleiter Oliver Dreyer zum Hauptbrandmeister und Leon Jeremias zum Löschmeister befördert. Und auch Tobias Nettelbeck bekam eine Urkunde. Er wird als Gerätewart eingesetzt. Zu den Gratulanten zählte auch Ingo Velten, der stellvertretende Leiter der Rätzlinger Ortsfeuerwehr.