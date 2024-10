Jugendliche aus der Drömlingschule in Oebisfelde fahren seit einigen Jahren nach Bremerhaven, um dort im Klimahaus alternativen Unterricht zu erleben.

Schüler erforschen in Bremerhaven das Klima

Oebisfelde/Bremerhaven - Auch in diesem Jahr erlebten die Schüler der 10. Klassen der Gemeinschaftsschule Drömling in Oebisfelde eine ganz besondere Exkursion. Mit dem Ziel, theoretisches Wissen aus dem Unterricht mit praktischen Erfahrungen zu verknüpfen, fuhren sie gemeinsam mit ihren Fachlehrern Silke Kallweit, Pascal Koitek und Harald Bock ins Klimahaus Bremerhaven. Das „Mitmach-Science-Center“, mehrfach ausgezeichnet von der Deutschen Unesco-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, bot den Jugendlichen auf über 11.500 Quadratmetern eine umfassende Reise durch die Klimazonen der Erde.

Bereits die Anreise mit dem Niedersachsen-Ticket verlief – zumindest bis kurz vor der Heimfahrt – problemlos. Nur ein Umstieg war nötig, um das Ziel in Bremerhaven zu erreichen. Im Klimahaus angekommen, gab es erst einmal eine Einführung für die Oebisfelder. In einem halbstündigen Vortrag erhielten die Jugendlichen spannende Einblicke in die Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels. Es folgte ein Dialog, bei dem die Schüler ihre Fragen und Eindrücke diskutieren konnten.

Durch Packeis und Wüsten

Im Anschluss begaben sich die Schüler mit Fragebögen bewaffnet auf eine Erlebnisreise zum Anfassen durch die verschiedenen Klimazonen unseres Planeten. Vom Packeis der Antarktis über die trockenen Wüsten der Sahelzone bis hin zu den tropischen Stränden von Samoa – die Weltreise führte sie entlang des Längengrades 8 Grad und 34 Minuten Ost einmal rund um den Globus. Dabei lernten sie nicht nur die klimatischen Besonderheiten der verschiedenen Regionen kennen, sondern erfuhren auch durch bewegende Berichte der dort lebenden Menschen, wie das Klima ihren Alltag beeinflusst.

Meggie Schulz und Meike Wolter lernen viel über Samoa. Foto: Harald Bock

Das Highlight des Tages war die gemeinsame Auswertung am Ende der Tour. Die Schüler präsentierten ihre Ergebnisse und tauschten sich darüber aus, wie eng das Leben der Menschen mit dem Klima verknüpft ist und welche drängenden Fragen uns in Zukunft beschäftigen werden.

Auch Judie Khalil war motiviert auf Entdeckungstour im Klimahaus. Foto: Harald Bock

Einig waren sich alle darin, dass der Schutz des Planeten und damit ihrer eigenen Zukunft von großer Bedeutung ist. Viele äußerten den Wunsch, das Klimahaus noch einmal zu besuchen, um tiefer in die Materie einzutauchen und mehr darüber zu lernen, wie jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann.

„Havenwelten“ erkundet

Nach der gemeinsamen Tour durch das Klimahaus hatten die Schüler noch zwei Stunden Zeit, die beliebten „Havenwelten“ – ein maritimes Tourismuszentrum mit einzigartigen Attraktionen – in Bremerhaven zu erkunden. Ob Museen, Sehenswürdigkeiten oder einfach nur der frische Wind an der Nordsee – die Zeit wurde ausgiebig genutzt, bevor es am späten Nachmittag zurück nach Oebisfelde ging.

Und die Rückfahrt war laut Harald Bock dann ein kleines Extraabenteuer. Denn wie es bei Bahnfahrten manchmal so ist, gab es auf der Rückfahrt noch die ein oder andere Überraschung: Zugausfälle und Verspätungen führten dazu, dass alle erst spät am Abend müde, aber um viele Erfahrungen reicher, wieder in der Heimat ankamen. Und auch das Lehrerteam freut sich bereits auf das nächste Mal.