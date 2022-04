Schulleiterin aus Oebisfelde begrüßt Entscheidung zur Präsenzpflicht

Die Präsenzpflicht ab 10. Januar an den Schulen bleibt bestehen. Jeden Tag wird getestet. Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht, auch im Unterricht. Die Schulleiterin der Drömlingschule Oebisfelde, Kerstin Grimm-Neubauer, hält das für sinnvoll. Warum, erklärt sie im Gespräch mit der Volksstimme.

Der Unterricht an den Schulen im Land Sachsen-Anhalt findet ab dem 10. Januar trotz der Omikron-Variante im Präsenzunterricht statt. Es wird weiterhin täglich getestet. Auch das Tragen eines Mundschutzes bleibt bestehen.

Oebisfelde - Das Coronavirus macht, was es will und diktiert die Bedingungen. Die Omikron-Variante breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Das sorgt für Verunsicherung. Lehrer und Schüler sind davon nicht ausgenommen. Dennoch wird ab Montag der Schulbetrieb wie vor den Weihnachtsferien weiter laufen. Präsenzpflicht, tägliches testen, Maskenpflicht.