Ostalgie Schwalben, Spatzen und Zweitaktmix: Freunde der DDR-Motorräder treffen sich in Kathendorf

Das inzwischen 9. Treffen der Zweitaktcrew in Kathendorf lockt wieder Liebhaber der klassischen Fahrzeuge aus ganz Deutschland in das Schwalbendorf. Bei gutem Wetter wird bis tief in die Nacht gefeiert.