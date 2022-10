Skepsis wegen Sanierung am Schäferteich und Schölecke in Hörsingen

Mit einem Langarmbagger wird der Schlamm aus dem Schäferteich in Hörsingen geholt.

Hörsingen - Es ist so weit: Die Arbeiten für die Sanierung des Schäferteichs und der Schölecke in Hörsingen haben begonnen. Derzeit wird mit einem Bagger das Gewässer entschlammt. Knapp eine halbe Million Euro kostet das Projekt. Am Ende soll damit die ökologische Durchgängigkeit hergestellt werden.