Solar-Dach liegt in Siestedt immer noch am Boden

Siestedt - Etwa drei Wochen ist das Unwetter her, das vor allem Siestedt, Ribbensdorf, Klinze und Weferlingen heimsuchte. Den wohl größten Schaden hat die Siestedt Agrar GmbH davongetragen, ist sich der geschäftsführende Gesellschafter Carl Christian Koehler sicher. Die Agrargesellschaft bewirtschaftet mit gegenwärtig drei Mitarbeitern und drei Aushilfen 1000 Hektar Ackerland und 200 Hektar Grünland in der näheren Umgebung, vor allem in Belsdorf, Behnsdorf, Hörsingen und Bartensleben. Lagerhallen stehen jedoch in Siestedt.