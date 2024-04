Weferlingen. - Der Bürgerverein ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Nach umfangreichem Frühjahrsputz im Heimat- und Apothekenmuseum und im „Grauen Harm“, dem Aussichtsturm, sowie auf dem Gelände vom Gutshof und in der Grünanlage mit dem Gedenkstein für Maximilian Wahnschaffe wurde jetzt eine neue Sonderausstellung im Museum eröffnet. Der Modellbauer Thomas Steinmann gibt einen Einblick in sein Hobby. Der 69-Jährige hat schon als Kind gern Plastikmodelle gebaut, so versichert er. Vor 25 Jahren entstand seine Leidenschaft für den Kartonmodellbau. Aus Vorlagen schneidet er die Einzelteile aus und klebt sie fachgerecht zusammen. Dafür hat der Werkzeugmacher im Laufe der Jahre eine gewisse Fingerfertigkeit entwickelt.

Thomas Steinmann baut besonders gern Flugzeugmodelle, mehrere Vitrinen sind damit gefüllt. Auch Autos und andere Fahrzeuge sowie Schiffe haben es dem Wolfenbütteler angetan. Dazu kommen Gebäude wie der Bundestag. Für die Weferlinger interessant sind sicher auch die Ritterfiguren in der Vitrine im Flur. So ähnlich könnten vielleicht auch die früheren Herren der Weferlinger Burg gleich nebenan ausgesehen haben.

Für Kinder gibt es in der Ausstellung einen Basteltisch. Der Bürgerverein hat Vorlagen vorbereitet, womit ein Wachturm vom Limes maßstabsgerecht nachgebaut werden kann. Dieser Turm ist auch in der Ausstellung zu sehen.

Das Heimat- und Apothekenmuseum öffnet jetzt wieder jeden dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr, dann kann auch der Bergfried bestiegen werden. Der nächste Termin ist der Internationale Museumstag am 19. Mai, der unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ steht. Wie üblich können die Museumsbesucher nach dem Rundgang an den Sonntagen noch bei Kaffee und Kuchen verweilen. Museumsbesichtigungen oder die Besteigung des Aussichtsturms für Gruppen außerhalb der Öffnungszeit sind nach Absprache möglich.

889 Besucher kamen 2023

Im vergangenen Jahr haben Männer des Vereins den Eingangsbereich im Museum umgebaut und damit noch einladender gestaltet. Auch am Turm gab es viel zu tun. Vereinsvorsitzender Heiko Kloß setzt darauf, dass 2024 für den Bürgerverein ein ebenso gutes Jahr wird wie 2023. Insgesamt 889 Besucher kamen ins Museum und sind auf den Turm gestiegen. Das vergangene Jahr war sehr arbeitsreich. Auch für 2024 haben sich die Mitglieder viel vorgenommen, vor allem was das Umfeld vom „Grauen Harm“ angeht. Hier soll das im Riesen geborgene Sühnekreuz aufgestellt werden.

Diesen Wachturm können Kinder im Museum selbst nach Vorlage nachbauen. Foto: Bürgerverein

Der Bürgerverein gehört zu den Aktivposten im Flecken, das weiß Ortsbürgermeister Dirk Kuthe zu schätzen. Doch der Bürgerverein setzt auch auf die sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, mit Feuerwehr und Kirchengemeinde. Das hat sich beispielsweise beim Markgrafenfest im vergangenen Jahr wieder ausgezahlt. Mitglieder des Bürgervereins haben auch beim Theaterstück über das Leben des Markgrafen Friedrich Christian von Kulmbach-Bayreuth mitgespielt und waren im Festumzug beim Altstadtfest in Haldensleben dabei. Dazu wurde das Turmmodell aufgearbeitet. Der Tag des offenen Denkmals und der Weihnachtsmarkt werden ebenfalls mit anderen Vereinen, Feuerwehr und Kirchengemeinde organisiert, betont Heiko Kloß. Dazu gehört auch, die Adventssterne zu reparieren sowie an- und abzubauen. Sascha Broß hat eine neue Tasse mit Weferlinger Motiv gestaltet. Außerdem gibt es jetzt Becher mit einem Motiv für die Feste. Nicht nur der ehrenamtliche Museumsleiter Gerd Müller hat sich über das Material zur Weferlinger Postgeschichte von Dr. Wilfried Heppner und Handwerkszeug von Klaus-Peter Schweickert gefreut. Die Postgeschichte war dann gleich Grundlage für den diesjährigen Kalender, den wieder Joachim Hoeft gestaltet hat.

35. Jahrestag der Grenzöffnung

In diesem Jahr jährt sich die Grenzöffnung zum 35. Mal. Das soll würdig begangen werden, der Bürgerverein will sich daran beteiligen. In Weferlingen öffnete sich die Grenze zum Nachbarort Grasleben schon kurz nach dem offiziellen Mauerfall, nämlich bereits am 18. November 1989.

In der Grünanlage neben dem Museum wurden die Bänke wieder aufgestellt. Foto: Bürgerverein

Premiere hatte im vergangenen Jahr zum Saisonausklang Ende Oktober „Spuk an der Burg“. Das kam so gut an, dass auch in diesem Jahr wieder gemeinsam gespukt werden soll. Auch der Turmtreppenlauf soll wieder aufleben.

Die Planungen für die weitere Sanierung beziehungsweise Innengestaltung des Mausoleums laufen ebenfalls. Aktuelle Informationen über den Bürgerverein und seine Aktivitäten gibt es wie bisher auf der Internetseite des Vereins, die Gerd Müller und Stefan Radtke gestalten.