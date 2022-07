SPD Oebisfelde-Weferlingen stellt Bürgermeisterkandidaten auf

Malermeister Dirk Kuthe will Bürgermeister in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen werden.

Oebisfelde/Weferlingen - Auf seiner Mitgliederversammlung am 1. Juli in Weferlingen hat sich der SPD-Ortsverein einstimmig dafür entschieden. Dirk Kuthe ist kein Unbekannter. Der Weferlinger Ortsbürgermeister engagiert sich seit Jahren nicht nur im Sportverein, sondern auch in der Kommunalpolitik.