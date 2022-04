Staatssekretär Putz kündigt Besuch in Oebisfelde an

Von vs

Oebisfelde/Marienborn - Zum „Fest der Begegnungen“ am 3. Oktober am ehemaligen Grenzkontrollpunkt Marienborn beteiligten sich auch Vertreter des Biosphärenreservats Drömling und des Oebisfelder Heimatvereins zum Thema Grünes Band mit einem Infostand. Während der Stand des Biosphärenreservats von Ulf Stautmeister betreut wurde, waren vom Heimatverein Marlies und Fred Hoffmann sowie Evelyn und Ulrich Pettke präsent. Trotz der bei vielen nur als verhalten angesehenen Besucherzahlen habe es zahlreiche interessante und voraussichtlich auch nachhaltige Anregungen und Gespräche gegeben, teilt Ulrich Pettke, Vorsitzender vom Heimatverein, mit. So gab es Anfragen nach Sehenswürdigkeiten, möglichen Besuchen und Führungen.