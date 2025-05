Oebisfelde - Verantwortung übernehmen, etwas für andere tun und die eigene Stadt mitgestalten – genau das stand im Mittelpunkt der sozialen Woche, die kürzlich an der Drömlingsschule Oebisfelde stattfand. Eine Woche lang tauschten die Zehntklässler den Klassenraum gegen Baustelle, Gartenarbeit oder Stadtreinigung.

Die soziale Woche ist ein fester Bestandteil des Schulkonzepts und soll die Persönlichkeitsentwicklung sowie das soziale Verantwortungsgefühl der Jugendlichen stärken. Ziel ist es, über den Unterricht hinaus praktische Erfahrungen zu ermöglichen– etwa durch Arbeitseinsätze in Kindergärten, bei Vereinen, auf städtischen Flächen oder an historischen Orten. In diesem Jahr waren besonders viele Einsätze direkt in Oebisfelde geplant – unterstützt von der Stadtverwaltung, Lehrern und ehrenamtlichen Helfer.

Stadtputz geht von der Schule aus

„Die soziale Woche ging von Montag bis Freitag. Wir haben sie in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet“, erklärt Bürgermeister Marc Blanck (CDU). „Beziehungsweise: Die Drömlingsschule hat sie organisiert und mit uns zusammen durchgeführt.“

Bei den Malerarbeiten in der Reithalle werden die Schüler professionell angeleitet. Foto: Marc Blanck

Ein Schwerpunkt war die Reithalle, die von den Jugendlichen einen frischen Anstrich bekam. „Das wurde alles vorbereitet und gestrichen – unter fachmännischer Anleitung natürlich. Da haben ganz viele mitgeholfen und sich eingebracht“, so Blanck. Auch am Burgverbinder waren die Schüler aktiv: „Die Fensterrahmen waren defekt und verwittert – die wurden geschliffen und gestrichen. Die sehen jetzt tatsächlich wieder aus wie neu.“

Mühsam Aufkleber entfernt

Darüber hinaus beteiligten sich die Jugendlichen an einer Müllsammelaktion, entfernten Graffiti und Aufkleber von Laternen und pflegten städtische Grünanlagen. „Da haben ein paar Schüler wirklich mühselig die ganzen Aufkleber abgepult – das war schon eine mühselige Arbeit“, berichtet Blanck. „Und anschließend wurden sogar die Laternen nachlackiert.“

Die Fensterrahmen des Burverbinders ertrahlen dank des Einsatzes der Zehtnklässler im neuen Glanz. Foto: Marc Blanck

Die Schüler wurden während der Woche auch fachlich angeleitet – unter anderem von Dirk Kuthe (SPD), Ortsbürgermeister von Weferlingen. „Er ist gelernter Maler und Lackierer und hat mit seinem Wissen sehr geholfen“, so Blanck. Auch Bogumila Jacksch (UWG), Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde, schaute vorbei und richtete lobende Worte an die Helfer. Zum Abschluss der Woche lud der Bürgermeister alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Frühstück ein. „Die waren wirklich hoch motiviert“, sagt er. „Die Zehntklässler haben bereits ihre ersten Prüfungen geschrieben – für sie beginnt nun langsam der Ernst des Lebens.“

Dass sich dieser Einsatz auch im Denken der Jugendlichen widerspiegelt, davon ist Blanck überzeugt: „Ich glaube, gerade die, die die Aufkleber von den Laternen abgekratzt haben, werden in Zukunft ganz genau hinschauen, wenn jemand wieder einen kleben will. Das war eine ganz schön mühselige Arbeit.“