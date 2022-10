Synostik GmbH Oebisfelde pflanzt 60 neue Apfelbäume im Drömling

Sandra Knabe kommt ganz schön ins Schwitzen: Ein Loch buddeln, so tief, dass der Wurzelballen ausreichend Platz hat, ist gar nicht so einfach.

Buchhorst - Für viele ist die Arbeit ungewohnt. Nicht so für Sandra Knabe. Schließlich hat die 46-Jährige lange Zeit in einem Forstbetrieb gearbeitet Radlader fahren, Bäume pflanzen, Holz schneiden – das ist körperlich anstrengend. Irgendwann war es der Eschenroderin genug mit der schweren Arbeit. So fing sie einen Bürojob bei der Firma Synostik an. Doch kaum hatte sie den begonnen, hatte sie nun schon wieder den Spaten in der Hand und buddelte ein Loch.