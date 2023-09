Ein Team von Konsum-Fitness Oebisfelde hat am Tough Mudder, dem härtesten Hindernislauf der Welt, in Berlin-Brandenburg teilgenommen. Mit dabei auch die 33-jährige Loreen Schröder. Wie sie den Parcours der Extreme erlebte und dabei ihre Urangst überwand.

Oebisfelde/Berlin - Laufen, springen, klettern, kriechen – wer am Tough Mudder (harter Schlamm) teilnimmt, sucht den Adrenalinkick ebenso wie seine physischen und psychischen Grenzen. 15 Kilometer und 30 Hindernisse: Dreck, Eiswasser, enge Räume und Elektroschocks. Warum Loreen Schröder sich das freiwillig angetan hat und es wieder tun würde, hat sie der Volksstimme erzählt.

Beim Tough Mudder geht es um Ausdauer, Ängste überwinden und Teamfähigkeit. „Wie schnell du bist, spielt keine Rolle. Ein Preisgeld gibt es auch nicht dafür“, erzählt die Oebisfelderin.

Auslöser für die Teilnahme war die Challenge „Mein Versprechen an mich selbst“. Hierbei können Mitglieder des Sportstudios Konsum-Fitness und Bodybuilding Oebisfelde ein persönliches Versprechen angeben, quasi ein Ziel, dass sie sich für das Jahr setzen. Und für Jaqueline, Mitglied im Fitnesscenter, war das die Teilnahme am Tough Mudder. Doch allein macht es wenig Spaß. „Hast du nicht auch Lust, da mitzumachen?“ Und Loreen Schröder hatte einen guten Tag, als Jaqueline ihr diese Frage stellte und sagte spontan: „Ja, klar.“

Und damit sich noch mehr Freiwillige finden, wurde kurzerhand eine Liste ausgehängt, auf der sich jeder, der mitmachen wollte, eintragen konnten. So fanden sich 16 Sportbegeisterte – Ende März stand das Team Konsum.

Es folgte die Online-Anmeldung beim Veranstalter. Die Startgebühr zahlte jeder selbst. Drei Pakete standen zur Auswahl: 5, 10 oder 15 Kilometer. „Wir haben natürlich die große Strecke genommen.“ Für das richtige Wir-Gefühl sponserte das Fitnessstudio die T-Shirts. Schließlich wollte die Oebisfelder Gruppe als Team erkannt werden. Was auch tatsächlich beim Lauf in Berlin-Brandenburg so war. „Ich glaube, wir waren die größte Gruppe am Start. Einige haben gefragt: ,Wie viele gibt es denn von euch?’ Das war richtig cool.“

Kampf gegen ureigene Ängste

„Electroshock Therapy“: Kurz vor dem Ziel musste das Konsum-Team aus Oebisfelde noch durch ein Feld mit Drähten laufen. sportograf

Im Vordergrund stand der Spaß, betont die Oebisfelderin. Doch es ging weit über dem einfachen „Dabeisein“ hinaus. Wer einmal mit 6000 anderen Läufern am Start stehe, will es auch schaffen, sagt Schröder. Angetrieben vom Ehrgeiz und unter dem Beifall Hunderter Zuschauer startete das Konsum-Team in zwei Gruppen. 15 Kilometer joggen und dabei 30 Hindernisse überwinden. Wobei Letzteres nicht einfach nur zickzack durch einen Slalom-Parcours oder Eierlaufen bedeutet. Wer beim Tough Mudder mitmacht, muss durch eine Höhle mit Menthol-Nebel krabbeln, einen anderen Teilnehmer über eine vorgegebene Distanz huckepack tragen, in ein Becken mit Eiswasser tauchen, unter Stacheldraht durch eine Schlammgrube kriechen und durch ein Feld voller Drähte laufen und hoffen, so wenig Elektroschocks wie möglich zu bekommen.

Teamarbeit wichtig

Teamarbeit war wichtig, denn einige Hindernisse seien ohne Hilfe nicht zu überwinden gewesen. „Das hat uns als Gruppe richtig zusammengeschweißt.“ Und der Hindernislauf an sich? Die ersten zehn Kilometer habe Schröder ziemlich locker weggesteckt. „Dann fing es langsam an, wehzutun.“

Zum Ende brauchte es viel Motivation. Laut singend, von Schlager über Backstreet Boys, seien ihre Gruppe die letzten Kilometer gelaufen. Es erinnerte ein wenig an eine Armee-Grundausbildung. Favorit sei das Lied „Der Zug hat keine Bremse“ gewesen. „Das hat sich jetzt so bei mir eingebrannt, das vergesse ich nie.“ Doch es half. Keiner aus dem Team jammerte, alle zogen bis zum Ende durch.

Jeder hatte seine Hindernisse, die ihm Angst machten. Bei der 33-Jährigen seien es besonders die gewesen, die hoch hinausgingen. Vor dem „Mudderhorn“, eine Netz-Pyramide, acht Meter hoch, die überwunden werden musste, hatte sie großen Respekt. „Das war schon verdammt hoch. Meine Beine haben richtig gezittert. Aber neben mir war immer einer, das hat mich beruhigt.“ Am Ende überwand sie ihre Höhenangst und bewies starke Nerven.

Nach knapp vier Stunden kam das Konsum-Team ins Ziel. Völlig verschwitzt und mit schmerzenden Muskeln. Trotzdem lächelten alle. „Wir haben es alle geschafft, fühlen uns gut. Und die blauen Flecken sind unsere Trophäen. Für mich war es das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Es ist schon faszinierend, was unser Körper alles aushalten kann.“

Der Hindernislauf sei außerhalb ihrer bisherigen Komfortzone gewesen. „Ich bin richtig stolz auf mich. Ein tolles Gefühl, wie eine Droge, das ich schnell wiederhaben möchte.“