Flucht aus der Ukraine Ukraine-Krieg: Wie der Familie eines Journalisten aus Kiew die Flucht nach Oebisfelde gelingt

Von wenigen Tagen besucht die 4-jährige Emma noch in Kiew den Kindergarten. Dann packt die Familie ihr ganzes Leben in einen Koffer und flieht, bevor die ersten russischen Bomben ihr Land treffen. Seit Freitag wohnen sie in Oebisfelde bei Freunden. Wie es weitergeht, wissen sie nicht ...