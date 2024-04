Bänke an Radwegen, Nistkästen für Vögel, Behausungen für Fledermäuse – dies alles und noch viel mehr gehört zum Projekt „Mit Patenschaften Engagement fördern“ im UNESCO-Biosphärenreservat Drömling. Wer möchte mitmachen?

Stolz zeigt Lars Pennigstorff das Schildchen, auf dem zu lesen ist, dass er die Bank-Patenschaft übernommen hat. „Auch diese Bank wurde von unseren Freunden des Reservates in der Werkstatt der Lebenshilfe Altmark-West in Gardelegen gebaut“, erklärt Sabine Wieter vom Reservat und hilft beim Bankaufstellen.

Oebisfelde. - Lars Pennigstorff ist startklar. Der Oebisfelder hat eine Patenschaft für eine Sitzbank übernommen, die heute am Fahrradweg am Landhagen aufgebaut werden soll. Ihm zur Seite stehen dabei Sabine und Frank Wieter, Mitarbeiter des Biosphärenreservates Drömling. „Ich engagiere mich gern für die Natur. Das Plätzchen für die Bank ist ideal“, sagt Pennigstorff und gräbt das Loch für das Fundament der Bankfüße, die einbetoniert werden. „Der Weg wird viel von den Einheimischen sowie auch von den Kindern der Kita und Schulen sowie natürlich den Radfahrern, die sicher froh sind, auf einer Bank eine Pause einlegen zu können“, sagt Sabine Wieter und weist auf den Großen Drömlingsrundweg für Radtouristen hin.

Für das Förderprojekt „Mit Patenschaften Engagement fördern“ hat der Verein zur Förderung der Umweltbildung im Drömling vom Landesverwaltungsamt eine Zuwendung von 4.000 Euro erhalten. Das Biosphärenreservat hat sich mit 1.300 Euro an dem Projekt beteiligt.

„Dieses Patenschaftsprojekt wird in enger Zusammenarbeit des Vereins und des Biosphärenreservates umgesetzt“, erklärt Sabine Wieter, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Nach ihren Ausführungen wurden vom Geld zehn Fledermaushöhlen, 50 Bausätze für Vogelnist- und 50 Fledermauskästen, 15 Obstbäume, inklusive Pflanzpfählen, Bindegarn und Verbissschutz, 10 Bänke sowie 1 Kilogramm Blühmischung mit standortgerechten Blühpflanzen gekauft.

Bürgermeister pflanzt einen Apfelbaum

Um die Bäume in die Erde zu bringen, wurden Baumpatenschaften abgeschlossen. Zu den Baumpaten zählen Marc Blanck, Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Jana Knopf aus Gardelegen, Christiane Reinäcker aus Flechtingen, Jella Stautmeister aus Weddendorf, Kornelia Simon mit ihrer Agentur Grün & Gestalten aus Oebisfelde und Familie Albrecht vom Naturcampingplatz im Drömling in Wassensdorf.

Außerdem gehören Mitglieder vom Angelverein Rätzlingen, Kinder und Pädagogen der Grundschule Danndorf zu den Baumpaten, während Vogelpatenschaften mit der Grundschule „An der Aller“ in Oebisfelde, mit den Junior-Rangern der Grundschulen Gardelegen, Kunrau, Oebisfelde und Rätzlingen, der Ortschaft Dannefeld, Nadja Schulz aus Bösdorf, Til Körtge, Kilian Busse, Felix Peist und Lio Wentland aus Kathendorf und Familie Albrecht vom Campingplatz geschlossen wurden.

Sie haben nicht nur die Nistkästen gebaut und aufgehangen, sondern sie kümmern sich auch weiterhin um die Vogelbehausungen. Die Patenschaften für Fledermauskästen übernahmen Junior-Ranger der Grundschule Rätzlingen sowie Til Körtge aus Kathendorf, Nadja Schulz aus Bösdorf, die Agentur Grün & Gestalten und Familie Albrecht in Wassensdorf.

Moorwichtel sind mit vollem Einsatz dabei

Neben Lars Pennigstorff aus Oebisfelde gingen auch Siegfried Dörheit in Velsdorf, die Junior-Ranger-Gruppe „Biberbande“, die Ortschaften Dannefeld, Kathendorf, Calvörde und Rätzlingen sowie Familie Albrecht vom Camping im Drömling Bankpatenschaften ein. Blühflächen wurden von Nadja Schulz aus Bösdorf sowie von den Vorschulkindern der Kita Wegenstedt, Kindern aus der Moorwichtel- und Junior-Ranger-Gruppe „Biberbande“ und von den Junior-Rangern der Grundschule Rätzlingen angelegt.

„Die Paten haben die Bäume auf öffentlichen Flächen in Ortschaften beziehungsweise an Radwegen des Biosphärenreservates gepflanzt und auch die Bänke bekamen einen Platz an Radwegen des Biosphärenreservates. Darüber hinaus übernehmen sie die Kontrolle und Pflege und führen gemeinsam mit den Rangern des Biosphärenreservates Aktionen und Begehungen durch“, betont die Reservatsmitarbeiterin und bedankt sich beim Landesverwaltungsamt für die Zuwendung sowie vor allem bei allen Engagierten.

„Wir freuen uns über weitere Naturinteressenten, die Patenschaften übernehmen möchten“, blickt Sabine Wieter voraus, während Pennigstorff auf seiner Bank zur Probe Platz nimmt. Weitere Infos zu den Patenschaften gibt es im Biosphärenreservat unter der Rufnummer 039002/85011.