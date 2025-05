Vandalismus im Drömling Neue Bänke „überleben“ keine 24 Stunden - Erbauer sind traurig und wütend

Die neue Sitzecke an der Allerradweg-Infostelle in Oebisfelde ist kurz nach ihrer Errichtung schon zerstört worden. Als Dank für ihr Engagement ernten die Initiatoren des Projekts auch noch Hohn und Spott in den sozialen Medien.