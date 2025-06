Die neue Schulsozialpädagogin der Oebisfelder Grundschule an der Aller, Nicole Pilz, zieht nach zwei Monaten im Dienst ein erstes Fazit. Warum das positiv ausfällt.

Seit zwei Monaten arbeitet Nicole Pilz an der Grundschule an der Aller und genießt die Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft.

Oebisfelde. - An der Grundschule an der Aller gibt es seit kurzem eine neue Ansprechpartnerin für Sorgen, Konflikte und das soziale Miteinander im Schulalltag: Nicole Pilz ist als Schulsozialarbeiterin tätig und hat sich in kürzester Zeit gut eingelebt.