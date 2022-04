Wanderweg Rätzlinger-Locksteder-Bösdorfer Drömling offiziell eingeweiht

Rätzlingen - Der Drömling bietet sich für Radtouren an. So lässt sich am besten das flache, weitläufige Naturschutzgebiet mit seinen tausend Gräben erkunden. Aber auch für Wanderer ist das Biosphärenreservat reizvoll. Doch für die finden sich bisher nur wenige Rundwege. Wer also gern zu Fuß im Naturpark unterwegs ist, wird sich freuen, dass es nun einen neuen Anlaufpunkt gibt, nämlich einen 7,5 Kilometer langen Wanderweg, der durch die abwechslungsreiche Wiesen-Wald-Landschaft der drei Drömlingsgemarkungen Rätzlingen, Lockstedt und Bösdorf führt. Er erstreckt sich vom Rätzlinger Damm Richtung Allerkanal entlang bis zum Bösdorfer Damm hin zum Landgraben und mündet wieder am Ausgangspunkt. Ideal für einen kleinen Familienausflug über zwei bis drei Stunden. Unterwegs finden sich an verschiedenen Punkten Hinweistafeln mit Erläuterungen zur Flora und Fauna.