Lange waren die Türen der Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde verschlossen. Seit kurzem sind die Mitarbeiter wieder vor Ort und planen eine komplette Umstrukturierung.

Was der Jugend in Oebisfelde-Weferlingen künftig geboten werden soll

Mohammed Melek (links) und Peter Lieske haben im Gespräch den neuen Kurs der Jugendarbeit in Oebisfelder vorgestellt.

Oebisfelde. - Die Jugendarbeit in Oebisfelde ist seit längerem Thema in den Ausschüssen. „Wohin nur mit der Jugend“ ist weniger die Herausforderung, sondern vielmehr sieht sich der Stadtrat mit der Frage konfrontiert: Wie erreichen wir die jungen Menschen in der Einheitsgemeinde?