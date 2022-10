Tradition Weddendorfer Fackelumzug? Von wegen! Fast ein Volksfest!

Der Fackelumzug in Weddendorf hat Tradition. Jedes Jahr zieht genau am zweiten Oktoberwochenende ein Lichtermeer durch das Dorf. Über ein Herbstfest, das erst in Gemeinschaft zu dem aufblühte, was es jetzt ist.