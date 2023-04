Spenden Weferlinger Kinder spenden Rucksäcke für Schüler in Tansania

Um Spenden für Schulrucksäcke für Schüler in Nambala und Nganana in Tansania geht es in einer neuen Aktion, die Eckard Krause im Rahmen der Initiative „nambala help“ startet. Jetzt hat er in den Weferlinger Schulen das Vorhaben vorgestellt.