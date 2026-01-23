Bei der VR Plus Altmark-Wendland rumpelt es mächtig. Mitglieder begehren auf, die Vorstandsspitze ist entlassen, Märkte schließen. Mitarbeiter fragen sich, wie es weitergeht.

Leere Regale: Der Raiffeisenmarkt Seehausen (Altmark) bestand seine Bewährungsprobe nicht und wurde 2025 geschlossen. Die Mitarbeiter hatten zuvor noch 1.300 Unterschriften gegen diese Entscheidung der VR Plus gesammelt.

Altmark. - Im Altkreis Osterburg traf es zuletzt den Raiffeisen-Baumarkt in Goldbeck. Er schloss zum Jahresende. Dies als Folge des am 9. Dezember 2024 beschlossenen Effizienzprogramms. Bis Ende 2026 sollen alle fünf Säulen der Genossenschaft – Bank, Agrar, Energie, Markt und Technik – plus dem Verwaltungsbereich auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft werden. Sprich, auf ihre Wirtschaftlichkeit hin. Nun hat der Umbruch auch den Vorstand erreicht.