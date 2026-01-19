weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fotolocation Oebisfelde-Weferlingen: Wie Hochzeitsfotos ins ganz besondere Licht gerückt werden

Hochzeits- und Modefotografie muss nicht immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Ein Fotografenteam aus Wolfsburg will die historischen Orte in Oebisfelde-Weferlingen als Kulisse für ganz besondere Erinnerungen nutzen.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 23.01.2026, 11:36
Die Werbefotos für die Dienstleistung muss das junge Team um Liliia Peremot und Maksym Zhygaltsov erst einmal allein machen. Die Ruine der Stiftskirche in Walbeck soll für besondere Hochzeitsfotografie als Kulisse dienen. Foto: Cedar D. Wolf

Walbeck. - Hochzeitsfotos Avant Garde aus Sachsen-Anhalt? Dass die Ruinen der Burgen und Schlösser im Landkreis Börde einmal Fotografen und Videokünstler anlocken würden, hätte zur Zeit des Mauerfalls wahrscheinlich niemand gedacht. Gerade Künstler interessieren sich vermehrt für die nördliche Börde.