Fotolocation Oebisfelde-Weferlingen Wie Hochzeitsfotos ins ganz besondere Licht gerückt werden
Hochzeits- und Modefotografie muss nicht immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Ein Fotografenteam aus Wolfsburg will die historischen Orte in Oebisfelde-Weferlingen als Kulisse für ganz besondere Erinnerungen nutzen.
Aktualisiert: 23.01.2026, 11:36
Walbeck. - Hochzeitsfotos Avant Garde aus Sachsen-Anhalt? Dass die Ruinen der Burgen und Schlösser im Landkreis Börde einmal Fotografen und Videokünstler anlocken würden, hätte zur Zeit des Mauerfalls wahrscheinlich niemand gedacht. Gerade Künstler interessieren sich vermehrt für die nördliche Börde.