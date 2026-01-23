In der Niederen Börde beantworten die CDU-Politiker Tamara Zieschang und Tim Teßmann Fragen zu Sicherheit, Vereinen, Digitalisierung und aktuellen Herausforderungen.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang und Landtagsabgeordneter Tim Teßmann haben sich in Gutenswegen den Fragen von Bürgern gestellt.

Gutenswegen - Warum werden Sportvereine bevorzugt gefördert? Wie kann die Sicherheit von Bürgern auf dem Lande verbessert werden? Diesen und weitere Fragen haben sich am Mittwochabend Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang sowie Landtagsmitglied Tim Teßmann (beide CDU) während des Bürgerdialog „Sag’s einfach!“ im Vereinshaus in Gutenswegen gestellt.