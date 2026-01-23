Bürgerdialog in der Börde Innenministerin Zieschang stellt sich Fragen in Gutenswegen
In der Niederen Börde beantworten die CDU-Politiker Tamara Zieschang und Tim Teßmann Fragen zu Sicherheit, Vereinen, Digitalisierung und aktuellen Herausforderungen.
23.01.2026, 09:00
Gutenswegen - Warum werden Sportvereine bevorzugt gefördert? Wie kann die Sicherheit von Bürgern auf dem Lande verbessert werden? Diesen und weitere Fragen haben sich am Mittwochabend Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang sowie Landtagsmitglied Tim Teßmann (beide CDU) während des Bürgerdialog „Sag’s einfach!“ im Vereinshaus in Gutenswegen gestellt.