In der Niederen Börde beantworten die CDU-Politiker Tamara Zieschang und Tim Teßmann Fragen zu Sicherheit, Vereinen, Digitalisierung und aktuellen Herausforderungen.

Von Sebastian Pötzsch 23.01.2026, 09:00
Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang und Landtagsabgeordneter Tim Teßmann haben sich in Gutenswegen den Fragen von Bürgern gestellt.
Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang und Landtagsabgeordneter Tim Teßmann haben sich in Gutenswegen den Fragen von Bürgern gestellt. Foto: Sebastian Pötzsch

Gutenswegen - Warum werden Sportvereine bevorzugt gefördert? Wie kann die Sicherheit von Bürgern auf dem Lande verbessert werden? Diesen und weitere Fragen haben sich am Mittwochabend Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang sowie Landtagsmitglied Tim Teßmann (beide CDU) während des Bürgerdialog „Sag’s einfach!“ im Vereinshaus in Gutenswegen gestellt.