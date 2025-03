Weferlingen - Den ersten großen Arbeitseinsatz in diesem Jahr nach dem Abbauen der Weihnachtssterne haben die Ehrenamtlichen aus der „Weferlingen aktiv“-Gruppe erfolgreich gemeistert.

Auf dem Friedhof an der Kapelle wurden zwei neue Bänke aufgestellt, ebenso am Weg an den Allerwiesen mit Blick auf das Haus der Generationen und Vereine und auch im Amtsgarten. Außerdem ist die erste Schautafel am Friedrichsplatz verankert, auf der künftig die Vereine aus dem Flecken ihre Veranstaltungen ankündigen können. Jetzt steht die provisorische Tafel vom MTV, die für den Fasching am dritten März-Wochenende wirbt, noch daneben.

Weitere Tafeln geplant

Weitere Tafeln sollen noch an den Ortsausgängen in Richtung Hörsingen, Siestedt und Grasleben aufgestellt werden, sagt Ortsbürgermeister Dirk Kuthe, der mit weiteren Unermüdlichen „Weferlingen aktiv“ aufgebaut hat und selbst mit Hand anlegt. Einwohner, die sich engagieren wollen, meist aus Vereinen wie Bürgerverein, Sportverein und freiwilliger Feuerwehr haben sich dabei zusammengeschlossen.

Volker Marquardt hatte den jüngsten Einsatz vorbereitet und legte beim Aufsteller auf dem Friedrichsplatz mit Hand an. In der Gruppe wurde abgestimmt, welche Werkzeuge jeder mitbringt.

Volker Marquardt (l.) und Gerd Müller gehörten zu den Akteuren auf dem Friedrichsplatz. Hier wurde eine Schautafel aufgestellt. Foto: Marita Bullmann

Angeschafft wurden Bänke und Aufsteller aus der 5-Euro-Pauschale, die Weferlingen zur Verfügung steht. Die Bänke aus recyceltem Kunststoff mussten erst zusammengebaut werden, bevor sie im Boden verankert werden konnten.

An der Aller hatte Olaf Hoffmann zunächst die Löcher für die beiden Bänke ausgebaggert. Dann wurde der exakte Stand der Bänke fixiert, immer wieder mit Wasserwaage und Zollstock kontrolliert. „Die Älteren wollen die Bänke nicht so tief haben“, sagte der Weferlinger, „sonst kommen sie schlecht wieder hoch.“ Klaus Banse mischte immer wieder den schnell bindenden Mörtel. Jeweils vier bis fünf Männer waren in einem Trupp, auch bei den Bänken auf dem Friedhof. Teilweise war auch schon die nächste Generation dabei. Schließlich war an dem Tag auch noch genug Zeit, im Amtsgarten Bänke aufzustellen.

Großer Frühjahrsputz

In den nächsten Wochen werden die Männer weitere Arbeiten im Ort in Angriff nehmen, die Planung läuft. Auf dem Burggelände soll beispielsweise kräftig aufgeräumt werden.

Besonders viel zu tun sei in den Grünanlagen rings um das Haus der Generationen und Vereine, sagt Ortsbürgermeister Dirk Kuthe. Das soll beim großen Frühjahrsputz am 29. März geschafft werden. Er hofft, dass sich daran viele Einwohner über „Weferlingen aktiv“ hinaus beteiligen.