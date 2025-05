Wo in Oebisfelde-Weferlingen noch eingekehrt werden kann

Oebisfelde-Weferlingen. - Noch vor wenigen Jahren wirkte das gastronomische Angebot in Oebisfelde-Weferlingen beinahe ausgestorben. Viele Lokale hatten geschlossen, darunter auch das letzte Café in der Altstadt. Der Grund: fehlender Nachwuchs und Personalmangel wegen lukrativeren Alternativen in der Industrie. Doch die Region erlebt derzeit eine kulinarische Wiederbelebung. Neue Betriebe entstehen, andere haben sich als feste Institutionen etabliert. Auch ehrenamtliche Initiativen leisten einen wichtigen Beitrag zur Gastlichkeit.