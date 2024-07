Die Freiwillige Feuerwehr Oebisfelde teilt das Schicksal vieler Wehren in der Region: Ihr Gebäude an der Klötzer Straße muss dringend an aktuelle Standards angepasst werden, doch der Stadt fehlt das Geld. Welche Lösungen gibt es?

Oebisfelde - Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, aber das Feuerwehrgerätehaus Nord an der Klötzer Straße in Oebisfelde ist seit einigen Jahren eines der Sorgenkinder der Stadt. So erfüllt es wie eine Vielzahl an Feuerwehrgerätehäusern in der Region nicht mehr die DIN-Auflagen, die inzwischen vorgesehen sind.