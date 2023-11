Beliebter Treffpunkt Zwei Händler halten Oebisfelder Wochenmarkt am Leben

Der Wochenmarkt in Oebisfelde kann in seiner Größe nicht mit den umliegenden Märkten in der Region mithalten. Es gibt nur zwei Beschicker. Trotzdem ist der Markt beliebt. Sein Charme liegt in der familiären Atmosphäre.