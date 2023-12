Von vs

In Oschersleben ist es am Busbahnhof offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Schüler von fünf Unbekannten attackiert.

15-Jähriger wird in Oschersleben von fünf Unbekannten angegriffen

Unbekannte haben in Oschersleben einen 15-Jährigen angegriffen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Oschersleben - Am Busbahnhof in Oschersleben ist es am Mittwoch, 20. Dezember, gegen 12.30 Uhr offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie das Polizeirevier Börde mitteilt, wurde dabei ein 15-jähriger Schüler von fünf bisher unbekannten Personen körperlich angegriffen.

„In den sozialen Medien wurde hierzu ein Video veröffentlicht“, heißt es von der Polizei. Die Beamten haben das besagte Videomaterial gesichtet und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.