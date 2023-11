Ein randalierender 18-Jähriger hat in der Börde für massive Zuzgverspätungen gesorgt. Was war passiert?

Marienborn - Ein randalierender 18-Jähriger hat am Mittwoch, 29. Novvember 2023, zwischen Wefensleben und Marienborn für massive Zugverspätungen gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Bundepolizeiinspektion Magdeburg gegen 11 Uhr gemeldet, dass ein junger Mann am Bahnhof in Wefensleben auf den Gleisen laufe.