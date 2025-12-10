Verkehr in der Börde Ab jetzt gilt: Neue Tempo-30-Zone in Oschersleben

Ab sofort gilt in Bereichen der Bodestraße und der Puschkinstraße in Oschersleben Tempo 30. Nach jahrelangem Einsatz von Bürgerinitiativen, Anwohnern und Eltern ist die verkehrsberuhigte Zone nun endlich Realität. Warum es so lange gedauert hat und wo die nächste 30-Zone in der Stadt errichtet werden soll.