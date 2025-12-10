weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Ab sofort gilt in Bereichen der Bodestraße und der Puschkinstraße in Oschersleben Tempo 30. Nach jahrelangem Einsatz von Bürgerinitiativen, Anwohnern und Eltern ist die verkehrsberuhigte Zone nun endlich Realität. Warum es so lange gedauert hat und wo die nächste 30-Zone in der Stadt errichtet werden soll.

Von Jan Dahms 10.12.2025, 19:00
Eine neue Tempo-30-Zone ist in Oschersleben in der Bode- und Puschkinstraße von Mitarbeitern des Bauhofs (Mitte) errichtet worden. Aus diesem Anlass haben sich Vertreter von Stadt, Kreis und Land vor Ort getroffen. Darunter Landrat Martin Stichnoth und Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (von links).
Eine neue Tempo-30-Zone ist in Oschersleben in der Bode- und Puschkinstraße von Mitarbeitern des Bauhofs (Mitte) errichtet worden. Aus diesem Anlass haben sich Vertreter von Stadt, Kreis und Land vor Ort getroffen. Darunter Landrat Martin Stichnoth und Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (von links). Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Ab sofort gilt die Tempo-30-Zone im Bereich der Bodestraße und der Puschkinstraße. Mitarbeiter des Bauhofs haben auf Anordnung der Kreisverwaltung am Dienstag, 9. Dezember, die Schilder aufgestellt.