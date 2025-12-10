Wirtschaft im Landkreis Stendal Mähroboter per Mausklick - Landmaschinenhandel Rahmsdorf GmbH ist groß im Internetgeschäft
Der Landmaschinenhandel Rahmsdorf GmbH macht ein Drittel seines Umsatzes online von Seehausen (Altmark) aus. Das Unternehmen ist weiter auf Expansionskurs.
Aktualisiert: 10.12.2025, 19:01
Seehausen. - Im Schnitt 150 Pakete werden täglich im Versandraum der Rahmsdorf GmbH am Standort Seehausen gepackt. Dazu machen sich die eigenen Transporter in die Spur, um die Ware an die Kunden zu bringen. Das Online-Geschäft des Landmaschinenhändlers samt Reparatur- und Wartungsservice macht mittlerweile ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. „Zwischendrin sind wir fast ungesund schnell gewachsen“, berichtet Geschäftsführer Steffen Düwert.