Der Landmaschinenhandel Rahmsdorf GmbH macht ein Drittel seines Umsatzes online von Seehausen (Altmark) aus. Das Unternehmen ist weiter auf Expansionskurs.

Mähroboter per Mausklick - Landmaschinenhandel Rahmsdorf GmbH ist groß im Internetgeschäft

Im Versandraum des Landmaschinenhandels Rahmsdorf GmbH in Seehausen (Altmark), von links: Landrat Patrick Puhlmann, Rahmsdorf-Geschäftsführer Steffen Düwert, Matthias Kaschte (Arbeitsagentur). Die Gäste machen sich im Vorfeld der Jobbörse Rückkehrertag in Stendal am 27. Dezember 2025 ein Bild von dem Unternehmen.

Seehausen. - Im Schnitt 150 Pakete werden täglich im Versandraum der Rahmsdorf GmbH am Standort Seehausen gepackt. Dazu machen sich die eigenen Transporter in die Spur, um die Ware an die Kunden zu bringen. Das Online-Geschäft des Landmaschinenhändlers samt Reparatur- und Wartungsservice macht mittlerweile ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. „Zwischendrin sind wir fast ungesund schnell gewachsen“, berichtet Geschäftsführer Steffen Düwert.