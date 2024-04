Oschersleben - Im Zuge der derzeitigen Bauarbeiten im Seehäuser Weg in Oschersleben kommt es für etwa drei Wochen auch im Bereich Friedrichstraße/Seehäuser Weg zu Verkehrseinschränkungen. Das kündigt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an. Demnach beginnen die Einschränkungen am kommenden Montag, 29. April. Dabei wird der Verkehr in Richtung Neindorf durch das Stadtgebiet umgeleitet, während die Straße Richtung Magdeburg wie gewohnt zur Verfügung steht.

Bauarbeiten bis August 2024 geplant

Bereits seit September des vergangenen Jahres lassen die Stadt Oschersleben und der Trink- und Abwasserverband Börde im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe auf der Ostseite des Seehäuser Weges den Gehweg, die Straßenbeleuchtung sowie in Teilbereichen der Regenwasserkanalisation und der Trinkwasserleitung erneuern. Die Bauarbeiten haben im Jahr 2023 im Abschnitt zwischen der Innsbrucker Straße und der Salzburger Straße begonnen. In diesem Jahr werden die Arbeiten dann im Abschnitt von der Friedrichstraße bis zur Innsbrucker Straße fortgesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das Bauvorhaben im Oschersleber Norden voraussichtlich im August 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Stadt belaufen sich demnach auf rund 1,5 Millionen Euro.