In der Gemeinde Am Großen Bruch stehen viele Bauprojekte an. Einige davon können die Kommune auch an ihre finanzielle Belastbarkeitsgrenze bringen. Wo werden jetzt Prioritäten gesetzt?

Am Großen Bruch: Viele Vorhaben in der Warteschlange

Gemeinde Am Großen Bruch. - Viel ist in den vergangenen Wochen zum Thema Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wulferstedt mit oder ohne Dorfsaal diskutiert worden. Dietmar Hobohm, Mitglied des Verbandsgemeinderates und des Gemeinderates der Gemeinde Am Großen Bruch, möchte in diesem Zusammenhang darauf verweisen, dass die Feuerwehr, die Grundschule und auch die Kindertagesstätten Aufgaben der Verbandsgemeinde sind.