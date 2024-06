Fast 130 Schüler an den Berufsbildende Schulen Oschersleben bekommen ihre Zeugnisse.

Ausbildung an der Europaschule Oschersleben erfolgreich abgeschlossen

Ausbildung in der Börde

Der Schulleiter der Europaschule Oschersleben, Toralf Schröder, übergibt die Abschlusszeugnisse an die Absolventen.

Oschersleben - Ziel erreicht, heißt es für viele Schülerinnen und Schüler der Europaschule. Wie die Oschersleber Berufsschule mitteilt, haben zum Ende des Schuljahres nun 128 von ihnen ihre Ausbildung abgeschlossen. Die 43 Absolventen, die zu einer feierlichen Zeugnisübergabe geladen waren, hätten dies mit besonderer Leistung erreicht.

„Dass von den 159 Auszubildenden, die vor ein, zwei oder drei Jahren ihre Ausbildung begonnen haben, insgesamt 128 diese auch beendet haben, ist ein recht gutes Ergebnis“, heißt es aus der Einrichtung. Darunter seien etwa Auszubildende in den Bereichen Assistenz für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Technik Metall- bzw. Holztechnik.

Viele Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres

„Stolz können auch die 15 Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres sein, denn es in diesem Jahr gelungen ist, ihren ersten schulischen Abschluss zu erhalten“, betonte Schulleiter Toralf Schröder in seiner Rede vor den Absolventen. Das sei ein großartiges Ergebnis, „was wir so schon lange nicht mehr hatten“.

Der Schulleiter hob zudem auch diejenigen hervor, die neben dem Berufsabschluss auch ihren Schulabschluss erweitern konnten. Bei der Zeugnisübergabe, die durch die Musikschule „Kurt Masur“ begleitet wurde, wünschte Schröder ihnen alles Gute auf dem Weg in die berufliche und private Zukunft.