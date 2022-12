Autofrühling trifft in Oschersleben auf DTM und Asia Arena

So wie in diesem Jahr wird auch im kommenden September wieder asiatisches Flair die Motorsport-Arena bestimmen.

Oschersleben - Die Motorsport-Arena Oschersleben blickt als eine von vier permanenten Rennstrecken in Deutschland, die sich erfolgreich am internationalen Markt behauptet, auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens zurück. So spricht Alexandra Werner als Pressesprecherin der Motorsport-Arena für 2022 von einer Auslastung von 263 Tagen, die mit 152 Tagen Motorradtrainings und 84 Tagen Automobilveranstaltungen gefüllt waren. Der Höhepunkt sei dabei der Auftakt des ADAC GT Masters gewesen. An jenem Veranstaltungs-Wochenende strömten etwa 28000 Zuschauer in die Arena.