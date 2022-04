Autos durchschlagen Hauswand in Hötensleben

Hötensleben - Aus dem Nichts war die Schöninger Straße in Hötensleben am Montag gegen 20 Uhr Schauplatz einer Verfolgungsjagd. Ein Verdächtiger Pkw-Fahrer hatte sich in Schöningen einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Ein einzelner Polizeibeamter fuhr ihm mit dem Funkstreifenwagen in Richtung Hötensleben hinterher. „Die Autos sind plötzlich mit einem Wahnsinnstempo aufgetaucht und durch den Ort gerast“, schildert ein Augenzeuge das Geschehen.