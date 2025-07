Er ist in Halberstadt, im Harz und weit darüber hinaus bekannt. Als HNO-Spezialist, als engagierter Mitmensch. Mehr als zwei Jahrzehnte leitete er die Geschicke des Halberstädter Krankenhauses mit. Nun ist der Staffelstab übergeben. Doch ein paar Bindungen bleiben.

Klaus Begall nimmt Abschied vom Ameos-Klinikum Halberstadt - in Raten

Klaus Begall geht am 1. Juli 2025 (fast) endgültig in den Ruhestand - er war seit 1999 Ärztlicher Direktor am heutigen Ameos-Klinikum Halberstadt.

Halberstadt. - „Alles hat seine Zeit.“ Klaus Begall hat mit dem 1. Juli sein Amt als Ärztlicher Direktor des Ameos-Klinikums Halberstadt abgegeben. Ein Amt, dass er seit 1999 innehatte und das er weit über das eigentliche Rentenalter hinaus wahrgenommen hat. Sein Abschied ist ein leiser - auch, weil er weiterhin noch ein paar Aufgaben wahrnimmt.

Den Medizinischen Sonntag zu betreuen, zum Beispiel. Dass es die beliebte Vortrags- und Gesprächsreihe in Halberstadts Rathaus gibt, ist ihm zu verdanken. „Dieses Jahr moderiere ich die Reihe auf jeden Fall noch“, sagt der 73-Jährige. „Aber auch hier bereite ich den Übergang vor.“

Aktuelle Entwicklung zu begleiten ist Begall wichtig

Begleiten wird er zudem auch noch die Arbeit des Medizincampus. „Zumindest bis der erste Jahrgang fertig ist und wir alles einmal durchexerziert haben“, sagt Begall. Dass die Ameos-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Josip-Juraj-Strossmayer-Universität in Osijek einen Medizinstudienangang anbietet, deren Praxissemester in Halberstadt und Klinika der Ameos-Region Ost stattfinden, ist eng mit seinem persönlichen Einsatz verbunden. Hausieren geht Begall mit diesem Engagement nicht. Er begleitet lieber die aktuelle Entwicklung, als sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.

Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die den mehrfach als Top-Mediziner Deutschlands gewürdigten Arzt ausmacht. Die Urkunden hängen in dem kleinen Büro, das er bislang im Halberstädter Krankenhaus nutzte, ebenso wie eine Ehrung georgischer Kollegen. Hier hatte er viele Jahre HNO-Mediziner weitergebildet, unter anderem in seinem Fachgebiet - der Versorgung von hörgeschädigten Menschen mit einem Cochlea-Implantat.

Credo des Medizin-Professors: Menschen auf Augenhöhe begegnen

Dieser Form der Hörversorgung widmet er sich seit 1992, sah früh, dass Betroffenen mit einer Operation allein nicht geholfen ist. Weshalb er sich auf die Suche nach einem Träger für ein Rehazentrum machte. Im Cecilienstift Halberstadt traf er auf Menschen, die seinem Anliegen gegenüber aufgeschlossen waren und sich auf Neuland wagten. Seit 1993 gibt es in Halberstadt das CIR, es war das zweite in Deutschland überhaupt.

Dem Cecilienstift ist Begall verbunden geblieben, inzwischen ist er im Kuratorium der kirchlichen Stiftung tätig. Seinen Glauben lebt er ebenso selbstverständlich wie den freundlichen, offenen Umgang mit seinen Mitmenschen. Anderen auf Augenhöhe zu begegnen, ist ihm wichtig. Nur, wenn man sein Gegenüber ernst nimmt, gelinge es, Neues zu entwickeln, Begeisterung zu wecken, so seine Erfahrung.

Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum bleibt wichtiges Thema

Der Professor, der so ganz ohne Dünkel unterwegs ist, schloss schnell Freundschaften in Halberstadt. Seit 1998 ist der in Magdeburg geborene und aufgewachsene Mediziner hier am Krankenhaus tätig, hat die mehrfachen Trägerwechsel miterlebt und mitgestaltet. War er doch schon 1999 von seinen Kollegen zum Ärztlichen Direktor des Hauses gewählt worden. Dass man ihm das zutraute und ihn mit großer Mehrheit wählte, macht ihn heute noch hörbar stolz.

Ebenso wie die Tatsache, dass die Mitarbeiter des Krankenhauses viele schwierige Situationen meisterten. Ihm fallen da die grundlegenden Reformen in der Abrechnung der Krankenhausleistungen ein, Hochwasser, das Zugunglück in Hordorf, die Corona-Zeit. „Und jetzt ist seit zwei Jahren eine neue Krankenhausreform ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen.“ Er hoffe, dass es am Ende zu Lösungen kommt, die die fachliche Spezialisierung ebenso im Blick haben wie die wohnortnahe Versorgung der Menschen. Die Idee eines Zentralklinikums sei gut, aber es müsse gelingen, alle Akteure im Harzkreis einzubinden, die Peripherie mitzunehmen. „Das wird ein langer Prozess.“

Freude auf mehr Zeit für historische Trecker

Den zu verfolgen, wird seine Arbeit im Harzer Kreistag ermöglichen, in dem er ebenso aktiv ist wie im Stadtrat Halberstadt. Die Domstadt ist ihm Zuhause, Heimat geworden, sagt der vierfache Großvater. Er gehöre hier fest in die Gemeinschaft. Begall engagiert sich im Domverein, geht gern ins Theater, ist im Storchenverein Emersleben Mitglied, im Rotary Club Halberstadt aktiv und in der Deutschen Cochlea-Implantat-Gesellschaft. Langweilig wird ihm da ihm Ruhestand sicher nicht. „Nein“, sagt er lachend, „zumal ich endlich mehr Zeit für mein Hobby habe.“ Alte Trecker.

Drei historische Schlepper stehen bei ihm. Mit dem Wechsel von der Uniklinik Magdeburg nach Halberstadt war 1998 der Umzug nach Emersleben verbunden. Das alte Pfarrhaus in Emersleben bot und bietet der Familie Platz - und den Treckern. Dass er neben dem Abitur auch eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer absolviert hatte, nutzt ihm da ebenso wie sein Wissen im Umgang mit Holz und Metall auf dem Grundstück und am Haus.