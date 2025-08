Banner richten in Oschersleben und der Verbandsgemeinde Westliche Börde einen Appell an Autofahrer

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Oschersleben, Klaus Glandien, sowie Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer und Norbert Lindenblatt, Vizepräsident des Lions-Club Oschersleben (v.l.n.r.), präsentieren Banner mit Appell an Autofahrer.

Oschersleben/VS. - Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden, richten sich die Stadt Oschersleben und die Kreisverkehrswacht Oschersleben im Landkreis Börde zum Schulstart an die Autofahrer: „Tempo runter, bitte! Schulanfang“, lautet der Appell auf Bannern.

Diese werden den Angaben nach an gefährlichen Stellen in der Stadt Oschersleben und der Verbandsgemeinde Westliche Börde angebracht. Diese Maßnahmen sollen demnach insbesondere die Sicherheit der Schulkinder gewährleisten, die täglich die Wege zu den Schulen zurücklegen. „Nicht nur die Autofahrer werden sensibilisiert, sondern auch die Schülerinnen und Schüler werden auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Aktion in Oschersleben: Schulweg für Kinder so sicher wie möglich zu gestalten

Zur Aktion teilt Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) mit: „Besonders in Schulnähe ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt, um Unfälle zu vermeiden und den Schulweg für Kinder so sicher wie möglich zu gestalten.“ Das bewusste und rücksichtsvolle Verhalten aller Verkehrsteilnehmer sei für eine sichere Umgebung für die Kinder von großer Bedeutung.

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Oschersleben, Klaus Glandien, hebt die gute Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Region hervor. Für die Unterstützung besonders bedankt wird sich beim Lions-Club Oschersleben, der die Kosten der Banner vollständig übernommen habe.